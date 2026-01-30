Verão Curitiba oferece atividades gratuitas em 7 pontos da cidade no domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba promove neste domingo (1/2) mais uma edição do Verão Curitiba 2026, com programação gratuita de esporte e lazer para toda a família. As atividades acontecem das 14h às 18h em sete locais da cidade: Praça Afonso Botelho e parques Atuba, Barigui, Lago Azul, Náutico, dos Tropeiros e Pinhal de Santana.

Entre as atrações estão brinquedos infláveis aquáticos, lona de skibunda com canhão de espuma, jogos de tabuleiro gigantes, futebol de botão, triciclo família, cama elástica e circuito de bicicleta. O evento também oferece quadras para prática de beach tennis, voleibol, minifutebol e tênis de mesa.

Profissionais da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) promovem brincadeiras esportivas orientadas, com atividades adaptadas para todas as idades. O objetivo é incentivar a prática esportiva e a convivência nos espaços públicos.

O Verão Curitiba 2026 conta com patrocínio do Grupo RIC e da Jovem Pan Curitiba, que oferecerão brindes e desafios ao público. A programação tem ainda apoio da Calce Leve, Foxlux, Grupo Hestia e Hospital de Olhos do Paraná.

As atividades acontecerão também nos dias 8 e 22 de fevereiro, sempre aos domingos, com pausa no período do carnaval. Para mais informações sobre os locais das atividades, os interessados podem consultar o site da Prefeitura de Curitiba.