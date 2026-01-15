Verão Curitiba 2026 oferece lazer gratuito em 7 parques da cidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba promoverá o Verão Curitiba 2026 entre 25 de janeiro e 22 de fevereiro, com atividades gratuitas de esporte e lazer para toda a família. O evento acontecerá aos domingos, das 14h às 18h, em sete locais da cidade: Praça Afonso Botelho e os parques Atuba, Barigui, Lago Azul, Náutico, dos Tropeiros e Pinhal de Santana.

A programação, coordenada pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), inclui brinquedos infláveis aquáticos, jogos de tabuleiro gigantes, cama elástica, circuito de bicicleta e quadras esportivas para práticas como beach tennis e voleibol. Profissionais da Smelj também conduzirão brincadeiras esportivas adaptadas para todas as idades.

O evento contará com patrocínio do Grupo RIC e da Jovem Pan Curitiba, que oferecerão brindes e desafios ao público. Também há apoio da Calce Leve, FoxLux, Grupo Hestia e do Hospital de Olhos do Paraná. As atividades ocorrerão nos dias 26 de janeiro e 2, 9 e 16 de fevereiro, sempre no período da tarde.

Locais e datas do evento

O Verão Curitiba 2026 acontecerá em sete pontos da cidade: Praça Afonso Botelho, Parque Atuba, Parque Barigui, Parque Lago Azul, Parque Náutico, Parque dos Tropeiros e Parque Pinhal de Santana. As atividades serão realizadas aos domingos, das 14h às 18h, entre 25 de janeiro e 22 de fevereiro, com pausa no feriado de carnaval.