Verão Curitiba 2026 atrai famílias para atividades gratuitas em parques

O primeiro domingo do Verão Curitiba 2026 levou diversão gratuita a sete parques da cidade. Com clima ensolarado, famílias aproveitaram as atividades organizadas pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ) na tarde de 25 de janeiro.

O evento acontece aos domingos até 22 de fevereiro, exceto no feriado de Carnaval. As atrações estão disponíveis na Praça Afonso Botelho e nos parques Atuba, Barigui, Lago Azul, Náutico, dos Tropeiros e Pinhal de Santana.

Entre as opções oferecidas estão brinquedos infláveis aquáticos, jogos de tabuleiro gigantes, cama elástica, circuito de bicicleta e quadras para práticas esportivas como beach tennis e vôlei. Profissionais da SMELJ também promovem atividades orientadas para todas as idades.

Alessandra Weiss Ferraz de Oliveira, coordenadora de Lazer da SMELJ, explica que o objetivo é proporcionar momentos de diversão em família antes do fim das férias. “É uma oportunidade para as crianças interagirem com seus familiares antes do retorno à rotina”, afirmou.

Pais aprovaram a iniciativa. Eleni Cristiane da Silva, mãe de três meninos, destacou que o evento ajuda a gastar a energia das crianças e cria memórias afetivas. Já o turista Robson Wesley, de União da Vitória, aproveitou a visita a Curitiba para levar a filha às atividades no parque.

O Verão Curitiba 2026 conta com patrocínio do Grupo RIC e da Jovem Pan Curitiba, além do apoio de empresas locais. As atividades são gratuitas e abertas ao público em geral.