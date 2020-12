A temporada mais desejada já está aí. O verão vai começar oficialmente às 07h02 desta segunda-feira (21) e vai se prolongar até o dia 20 de março de 2021. Meteorologistas apontam que a estação vai ser marcada por altas temperaturas, mas com bons índices de chuva em alguns momentos. A boa notícia é que os níveis nos reservatórios de água da Sanepar irão subir nos próximos meses, mas não ainda não de maneira muito significativa. O Paraná atravessa em 2020 a pior crise hídrica da história.

publicidade

LEIA MAIS – Chuvas de Curitiba recuperam reservatórios da Sanepar após pior baixa da história

Historicamente, o verão é a estação mais chuvosa no Paraná. Em todas as regiões são comuns as chuvas intensas, pontuais, de curta duração e com muitos raios, geralmente acompanhadas de vendavais e granizo. No entanto, para o começo do verão, a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a intensidade e tempestades não devem durar por um longo período. O fenômeno climático La Niña irá seguir ativo na América do Sul, mas sua intensidade vai perder força ao final do verão.

Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar reforça que a estimativa é de termos chuvas mais frequentes em relação a primavera, estação que antecede o verão. “Apesar da previsão de chuvas mais frequentes do que as registradas na primavera, o panorama para o primeiro trimestre de 2021 é de recuperação lenta dos níveis dos reservatórios de abastecimento de água no Paraná. O cenário climático global indica temperatura média do ar próxima à normal climatológica, porém, estão previstos dias consecutivos de altas temperaturas, que podem causar desconforto técnico”, comentou Kneib.

Recuperação dos reservatórios

Pouco mais de um mês após bater o nível mais baixo da história, o sistema de abastecimento de água de Curitiba e Região Metropolitana teve uma significativa melhora com as chuvas, desde a segunda quinzena de novembro. Neste sábado (19), a medição da Sanepar alcançou 39%, um número bem acima ao dia 11 de novembro, quando as quatro barragens que abastecem Curitiba e região metropolitana chegaram a ter 26,7% da capacidade.

publicidade

VIU ESSA? Festa clandestina com 100 pessoas é encerrada pela PM na região de Curitiba

Apesar da melhora, os números ainda estão longe do tão sonhado nível de 60% de capacidade das barragens, índice que o sistema precisa alcançar para que o rodízio seja suspenso de vez. Na tentativa de melhorar este quadro ainda preocupante, a Sanepar anunciou que na próxima semana começa a captar água de mais uma fonte alternativa. A água do Rio Verde, em Araucária, será transferida para a Represa do Passaúna.

Mensagens de alerta

Uma das formas de antecipar possíveis problemas com grandes chuvas seja no verão ou em outra estação é a cautela. O Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cegerd) em parceria com o Simepar alerta a população com mensagens SMS alertando possíveis tragédias. Os interessados em receber as mensagens devem enviar por SMS o número do seu CEP para 40199.