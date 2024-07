A construtora Vanguard encerrou o primeiro semestre de 2024 com mais de R$ 100 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV) no período. Além disso, a construtora superou 185% das metas, em comparação ao mesmo período de 2023.

“Foram seis meses de muitos acontecimentos: tivemos um lançamento com recorde de vendas já no primeiro final de semana, e bons produtos no mercado para oferecer aos nossos clientes, com qualidade e chancela de um grupo preocupado em cumprir seu papel de excelência no mercado”, diz a gerente geral da Vanguard Curitiba, Louise Lamb.

Para o segundo semestre, a construtora planeja mais um lançamento, com apartamento decorado.

A Vanguard Curitiba pertence ao Grupo Plaenge. “A Vanguard Curitiba é o braço de inovação, contemporaneidade e personificação do grupo. Os empreendimentos são sempre desenvolvidos com personalidade e conceito urbanos, estampando uma identidade inovadora, com foco no design e, claro, sem deixar de lado a qualidade construtiva e tecnologia, que são o nosso carro-chefe”, diz o Superintendente do Grupo Plaenge, Luiz Gustavo Salvático.

Miau 8 comportamentos curiosos e intrigantes dos gatos Homenagem Conhecido como Padre dos Pobres vai receber título importante no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?