Venda de área gigante em bairro nobre de Curitiba preocupa moradores

A notícia de que uma área de mata nativa conhecida como Bosque da Copel, no bairro Bigorrilho, em Curitiba, foi vendida pela Companhia Paranaense de Energia (Copel) gerou polêmicas nesta semana. Moradores da região se reuniram, nesta sexta-feira (17/10), em uma das entradas do terreno para entender o que será feito no local. O medo da população é de que a área se transforme em um condomínio.

Procurada pela Tribuna do Paraná, a companhia confirmou que o local foi vendido em setembro de 2024. Porém, não revelou o tamanho do espaço e nem o comprador.

Um levantamento realizado pela vereadora Laís Leão (PDT) mostra que o bosque está dentro de uma área de 93 mil m², que é dividida em quatro lotes, com diferentes proprietários. O bosque vendido pela Copel ocupa cerca de 47 mil m².

Até o momento, a área ainda não foi transferida ao novo proprietário, conforme indica documentos da prefeitura.

Bosque do Chapéu permanece sendo do município

Entre os quatro terrenos da região, um pertence à Prefeitura de Curitiba. Nele, está localizado o Bosque do Chapéu do Pensador. Pelas redes sociais, o município garantiu que o local não foi vendido e continua sob posse da cidade.

Na publicação, a prefeitura também destacou que na área privada, o foco da polêmica, qualquer movimentação depende de licenciamento ambiental, que deve obedecer todas as exigências da legislação vigente e a fiscalização dos órgãos competentes.

“Está circulando uma notícia falsa sobre o Bosque do Chapéu do Pensador, no Bigorrilho. A verdade é que o terreno é dividido entre área pública e privada — e na parte pública, que pertence à Prefeitura e onde fica o bosque, não há qualquer previsão de corte de árvores”, afirma a publicação.

