Apensar do início do dia com temperaturas baixas (14 graus) e tempo fechado, a terça-feira (26) deve ser de sol e temperaturas mais elevadas em Curitiba. Apesar de alguma nebulosidade, não há chance de chuva e o dia será de sol entre nuvens, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).

No meio da tarde, entre 14 e 15h, a previsão é de que o tempo esquente até os 26ºC, máxima que os termômetros vão alcançar. O tempo estável, porém, deve dar espaço para o clima fechado, com previsão de chuvas fortes para a quarta-feira (25), quando uma frente fria deve chegar à região da capital.

Litoral

A maior umidade e o vento do oceano fazem com que os termômetros não subam tanto na faixa litorânea como na capital. A previsão do Simepar é de máxima de 24ºC, graças à maior nebulosidade na região. A mínima prevista é de 17ºC.

Temporal no Interior

A faixa mais a oeste do Paraná está sob risco de temporais a partir do meio dia dessa terça. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de alerta laranja, com picos de chuvas de até 60mm/h, com acumulado de até 100mm no dia. As rajadas de vento podem chegar a 100km/h, e há possibilidade de queda de granizo. A máxima, em Foz do Iguaçu, é de 32ºC, com mínima de 25ºC.

Na região central do estado, assim como o Norte do Paraná, a chuva mais significativa deve chegar apenas na quarta-feira (27), mas o tempo já começa a fechar no final do dia. A Máxima prevista é de 33ºC em Apucarana, Londrina e Maringá, com a mínima de 16ºC em União da Vitória.