Veja o que mais causa acidentes dentro da sua casa e saiba como resolver

A Defesa Civil de Curitiba levou conhecimento vital para cerca de 300 funcionários da empresa Veper, no bairro Fanny, nesta terça-feira (14/10). Em uma palestra ministrada pelo agente Rodrigo Alípio, os participantes aprenderam técnicas essenciais para prevenir acidentes domésticos e agir em situações de emergência.

A iniciativa faz parte do Plano de Auxílio Mútuo Empresarial (PAM Empresas), que visa disseminar uma cultura de prevenção na capital paranaense. O inspetor Nelson Ribeiro, coordenador da Defesa Civil, destaca: “Nós auxiliamos no compartilhamento de conhecimento, colocando a Defesa Civil como apoio, para fomentar uma cultura de prevenção de acidentes”.

Perigos Ocultos na Limpeza

Produtos de limpeza, aparentemente inofensivos, podem se tornar vilões se mal utilizados. A mistura inadequada desses produtos pode resultar em reações químicas perigosas. Um exemplo alarmante é a combinação de água sanitária com vinagre ou limão, que produz o tóxico gás cloro.

Além disso, a palestra enfatizou a importância de manter esses produtos longe do alcance das crianças, evitando confusões potencialmente fatais.

Cuidado com as Alturas

Atividades cotidianas como limpar calhas ou trocar lâmpadas podem se tornar arriscadas sem os devidos cuidados. O uso de calçados inadequados e o consumo de álcool antes dessas tarefas foram apontados como fatores de risco significativos.

Cozinha: Um Campo Minado de Riscos

Na cozinha, cada detalhe conta. Desde a posição correta das facas no escorredor até o manuseio adequado da panela de pressão, a atenção constante é crucial. Um alerta especial foi dado sobre o perigo de jogar água em óleo em chamas – uma ação que pode resultar em graves queimaduras e incêndios.

Eletricidade e Gás: Ameaças Invisíveis

O uso excessivo de benjamins e a falta de manutenção da rede elétrica foram destacados como riscos potenciais de incêndio. Quanto ao gás, a importância da ventilação adequada e da troca regular de registros e mangueiras foi enfatizada.

Animais Peçonhentos e Emergências

Em casos de picadas por animais peçonhentos, a orientação é clara: lavar o local com água e sabão e buscar atendimento médico imediato. A palestra também abordou a importância de saber acionar o serviço correto em emergências – Samu (192) para casos clínicos e Siate (193) para traumas.

Manobra de Heimlich: Salvando Vidas

Um dos pontos altos da capacitação foi a demonstração prática da manobra de Heimlich, essencial em casos de engasgo. Os participantes aprenderam a técnica tanto para adultos quanto para bebês, incluindo o que fazer em caso de engasgo quando se está sozinho.

Andreia Aparecida Ferreira, uma das funcionárias presentes, expressou sua aprovação: “Achei a palestra maravilhosa, me identifiquei com várias situações que podem acontecer em casa e aprendi muitas coisas úteis”.

A Defesa Civil de Curitiba está disponível para levar esse conhecimento vital a outras instituições interessadas. Para agendar uma capacitação, basta entrar em contato pelos números (41) 3350-3690 ou (41) 3350-3689.