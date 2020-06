Bairros de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, estão sem água nesta quinta-feira (18) por conta de uma obra emergencial no sistema de reservação de água. De acordo com a Sanepar, o reparo em uma adutora afeta o abastecimento nos bairros Maracanã, Guarani, Guaraituba, Vila Zumbi e Palmital. A normalização do sistema está prevista para o final da tarde desta quinta.

Ainda conforme a empresa, só ficam sem água os clientes que não têm caixa d’água no imóvel, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo. A orientação é evitar desperdícios.

Informações

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, a empresa recomenda que o consumidor tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.