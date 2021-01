Um vazamento de gás no supermercado Condor, que fica na Estrada do Ganchinho, no Umbará, em Curitiba, assustou funcionários na manhã desta quinta-feira (14). Pelo menos cinco pessoas foram atendidas pelos bombeiros por inalarem gás. Por causa do acidente, o supermercado parou suas atividades.

A situação aconteceu por volta das 9 horas, na parte do frigorífico do depósito, que é responsável por encaminhar as mercadorias para os supermercados espalhados por Curitiba e região. Segundo a própria empresa, dos 85 colaboradores que estavam no depósito no momento, sete apresentaram mal estar.

Destas sete pessoas, cinco precisaram de atendimento hospitalar por apresentarem intoxicação moderada. Uma jovem de 26 anos e dois homens, de 28 e 37, foram encaminhados ao Hospital Evangélico. Uma jovem de 21 anos e um homem de 38 foram levados ao Hospital Cajuru.

Por volta das 16h desta quinta-feira, todos os profissionais que tinham sido hospitalizados já estavam em casa. Conforme o Condor, os trabalhadores estavam bem.

Segundo o Condor, os bombeiros foram acionados imediatamente e a produção foi parada para evitar a intoxicação de mais funcionários. Além disso, a empresa disse ter acionado uma equipe técnica para entender o motivo do vazamento de gás do frigorífico.