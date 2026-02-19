Vale-creche reduz fila por vagas em creches municipais de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O programa vale-creche, lançado em abril de 2025 pela Prefeitura de Curitiba, contribuiu para reduzir quase pela metade a fila de espera por vagas em creches da rede municipal de ensino. Em fevereiro de 2025, havia 8.276 cadastros na fila. Em fevereiro de 2026, esse número caiu para 4.499, segundo dados do Departamento de Planejamento da Secretaria Municipal da Educação.

A redução é ainda mais significativa em comparação com anos anteriores. Em fevereiro de 2023, eram 10.964 cadastros, e em fevereiro de 2024, 8.730. O vale-creche beneficia crianças de 0 a 3 anos.

Além do vale-creche, a prefeitura tem investido na construção de novos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e na contratação de vagas na rede privada. Em outubro de 2025, foi inaugurado o 240º CMEI da cidade, com capacidade para 112 vagas.

Atualização cadastral é fundamental

O secretário municipal da Educação, Jean Pierre Neto, ressalta a importância das famílias manterem os dados cadastrais atualizados. Pela primeira vez, o Cadastro Online para solicitação de vagas em creches foi reaberto em janeiro, antecipando o processo que normalmente ocorria em fevereiro.

Pais e responsáveis de crianças de 0 a 3 anos devem realizar novo cadastro para 2026, mesmo que já tenham se cadastrado em anos anteriores. É possível indicar até cinco opções de unidades de preferência. O cadastro deve ser feito com os dados da criança no portal e-Cidadão.

Em caso de dúvidas, as famílias podem procurar os Núcleos Regionais da Educação nas Ruas da Cidadania. Quando uma vaga for disponibilizada, a família será comunicada por e-mail e SMS, devendo comparecer à unidade indicada em até quatro dias úteis para efetivar a matrícula.