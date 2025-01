Vai pegar estrada? Fique atento ao movimento das BRs 277 e 376

O fluxo de veículos é considerado intenso nesta sexta-feira (03),na BR-277 em ambos os sentidos, entre Curitiba e Paranaguá, no Litoral do Paraná. Já nas outras rodovias que passam por cidades paranaenses, o movimento é considerado normal. As informações são das concessionárias Via Araucária, EPR Litoral Pioneiro, Arteris Litoral Sul e Arteris Régis Bittencourt.

Para o litoral paranaense, a BR-277, apresenta grande movimento de veículos. No fim da manhã, 18.130 veículos passaram pela praça de pedágio de São José dos Pinhais. No geral entre os dois sentidos da BR-277, 9.314 estão em direção ao Litoral e 8.816 no sentido Curitiba. As informações são da EPR Litoral Pioneiro.

Para quem precisa utilizar o ferryboat, o tempo médio é de aproximadamente 30 a 40 minutos no sentido Guaratuba – Caiobá; e de 20 minutos no sentido Caiobá – Guaratuba.

Para Santa Catarina, na BR-376, o fluxo é considerado normal. Já na BR-116, sentido São Paulo, fila no km 115,2 ao km 113, em Curitiba. A comunicação é da Arteris Régis Bittencourt.