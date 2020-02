O começo de semana em Curitiba vai ser de altas temperaturas e nem a cidade de Natal vai sem páreo para a gente. A segunda-feira (17) vai ser de tempo aberto e segundo o Instituto Tecnológico Simepar, o dia vai ter mínima de 17 e máxima de 32 graus, sem possibilidade de chuva. O forte calor ultrapassando a marca dos 30 graus deve permanecer até o próximo sábado (22). A previsão para hoje ganha da capital do Rio Grande do Norte, que tem previsão de máxima de 29 graus hoje, segundo o Climatempo.

Em Curitiba a chuva pode aparecer apenas na terça-feira (18), quando é previsto ainda mais calor (33 graus de máxima). A chuva, segundo o Simepar, deve chegar apenas durante o início da noite.

E no Litoral, como fica?

Nas praias, a temperatura vai ser semelhante à de Curitiba. A vantagem que a brisa vai ajudar a refrescar. A máxima para Guaratuba deve chegar a 31 graus com a mínima batendo 21. Para quem vai curtir um começo de semana nas areias, não esqueça o protetor solar e da garrafinha de água.

Calorão no interior!

O sol vai mostrar sua força no interiorzão. Em Pato Branco, no Sudoeste no Estado, a máxima pode chegar nesta segunda-feira a 34 graus. O ventilador vai ser obrigatório na cidade para esquecer a preguiça e começar firme no batente. Uma dica é aproveitar o pôr do sol no Parque do Alvorecer.