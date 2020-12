Apesar do fim de semana prolongado do Natal, o tráfego nas estradas que ligam Curitiba ao Litoral do Paraná é considerado normal neste domingo (27). Pouca gente indo ou voltando das praias. Na BR-277, por exemplo, a Ecovia, concessionária que administra o trecho, informou que o fluxo era de cerca de 1 mil veículos por hora, nos dois sentidos, entre as 12h30 e 13h30. Também na BR-376, a concessionária Arteris aponta um movimento tranquilo em todo o trecho da concessão.

publicidade

+Leia mais! Grávida com covid-19 que deu à luz em Curitiba morre no hospital. Ela não chegou a conhecer a filha

Já o tempo segue nublado no caminho até as praias, com chuva em pontos alternados. As concessionárias das duas rodovias pedem atenção redobrada dos motoristas, mesmo com o tráfego sendo considerado dentro no normal. Pela manhã, por volta das 9h30, na BR-101, já em Santa Catarina, um acidente em Joinville interditou a faixa direita entre o km 43 e o km 48,8, no sentido Porto Alegre. Mas a rodovia foi liberada por volta das 11h.

No sábado (26), como noticiou a Tribuna, policiais militares, bombeiros, profissionais de saúde e das prefeituras do Litoral do Paraná organizaram barreiras sanitárias para abordar motoristas que trafegavam pelo litoral do Paraná. O objetivo foi evitar o avanço da pandemia de coronavírus. A operação com barreiras, segundo o governo do estado, deve permanecer até o dia 31 de dezembro. O início da ação foi no dia 22 deste mês.

Segundo Rômulo Marinho, secretário de segurança do Paraná, quem tiver febre terá que fazer meia volta ou mesmo pode ser encaminhado para uma unidade de saúde. Segundo o boletim mais recente, o Paraná já somou 396.026 casos confirmados e 7.573 mortes em decorrência da doença.

Onde estão as barreiras?

publicidade

Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária estará realizando barreiras sanitárias em seus Postos Rodoviários do litoral: Coroados, Alexandra e Pontal do Paraná, em horários pré-definidos pelo setor de planejamento da Polícia Militar.

Veja como está o trânsito agora nas estradas que cortam Curitiba

Acompanhe pelo Twitter