A chuva marcou presença durante praticamente toda a noite e vai seguir nesta terça-feira (02) em Curitiba e Região Metropolitana. Segundo a previsão do Simepar, assim como na segunda-feira (1º), o tempo vai ficar fechado, com chuvas isoladas durante a manhã e boa parte do dia. A previsão é de 11,2 milímetros de chuva apenas nesta terça-feira na capital.

As temperaturas permanecem estáveis, com frio ameno. Em Curitiba, a mínima é de 12°C e a máxima de 16°C. O tempo fica nublado e a precipitação acumulada da chuva deve ocorrer no início da manhã e entre 13h e 15h da tarde.

O tempo segue instável também no Litoral, Campos Gerais no norte do estado, com chuvas favoráveis durante o dia e frio ao amanhecer. Na região sul do estado, não há previsão de geada. Já no oeste paranaense, a previsão é de tempo aberto.

E a estiagem?

O tempo de instabilidade vai causar apenas chuvas isoladas no estado. Por isso, a previsão segue preocupante para o futuro. A tendência é que as chuvas só voltem ao normal depois de agosto. O Paraná vive sua maior seca dos últimos 100 anos, com rodízio de água sendo realizado pela Sanepar em Curitiba e RMC.

É fundamental que as pessoas economizem água enquanto os rios e reservatórios não voltarem a operar com 100% da sua capacidade. Para economizar água de um modo simples, faça igual aos moradores deste prédio na capital, que adotaram medidas fáceis e práticas para fazerem a sua parte na economia.

