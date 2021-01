Ao menos três das principais cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) vão iniciar a vacinação da Covid-19 já nesta terça-feira (19): Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais e Piraquara. A aplicação nesta terça vai ser um ato simbólico, com poucas pessoas imunizadas. O grosso da vacinação na RMC vai seguir o Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, que começa de fato nesta quarta-feira (20), às 10 horas. Curitiba também vai seguir o PNI e iniciar a imunização nesta quarta, no pavilhão do Parque Barigui.

Em Fazenda Rio Grande, a vacinação começa às 17h no Hospital Maternidade Nossa Senhora Aparecida. Em Piraquara, a prefeitura vai buscar as 1.234 doses do município às 15h30 e na sequência fará a primeira aplicação na sede da Secretaria Municipal de Saúde. São José dos Pinhais também vai aplicar as primeiras doses nesta terça-feira, mas até o fim da manhã ainda não havia definido o local e o horário.

Mais detalhes sobre a vacinação em São José dos Pinhais:

A previsão é de que 16 mil doses sejam destinadas à RMC na fase emergencial da campanha de vacinação. A previsão é de que os 28 municípios da RMC recebam a vacina até o fim da tarde desta terça-feira. No total, a Regional de Saúde que atende Curitiba e RMC vai imunizar 37.360 pessoas nesta fase emergencial da vacinação, cujos públicos prioritários são os profissionais de saúde que atendem casos de Covid-19, idosos que vivem em asilos e seus cuidadores, além de índios.