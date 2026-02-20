US Capanema retoma atendimentos após obras parciais em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Unidade de Saúde Capanema, localizada no bairro Prado Velho em Curitiba, retomará 100% dos atendimentos em sua sede a partir de segunda-feira (23/2), após uma fase inicial de obras. Desde 18 de dezembro, parte dos serviços havia sido temporariamente transferida para outros locais próximos devido às reformas em andamento.

A unidade, que atende cerca de 8 mil usuários cadastrados, está passando por uma ampliação significativa. A área útil total aumentará de 362,42 m² para 462,77 m², permitindo a expansão do número de consultórios de seis para oito salas. Outras melhorias incluem a implantação de consultórios de ginecologia com banheiros acessíveis, reforma dos sanitários existentes, substituição de pisos e telhado, além de atualizações na rede elétrica e hidráulica.

O investimento total nas obras é de aproximadamente R$ 1,12 milhão, com previsão de conclusão até o final de abril. A reforma faz parte do PRO Curitiba, programa municipal que prevê investimentos em diversas áreas da cidade até 2028.

Durante o período restante das obras, os serviços de saúde continuarão sendo prestados na unidade, que agora conta com uma área parcialmente renovada. A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que buscou minimizar o impacto no atendimento à população local, considerada vulnerável, ao limitar o período de redirecionamento dos serviços.