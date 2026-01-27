Urbs transfere linhas da Mercês para outras empresas do transporte

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Urbanização de Curitiba (Urbs) decidiu nesta segunda-feira (26/1) transferir definitivamente todas as linhas antes operadas pela Auto Viação Mercês para as empresas Glória e Santo Antônio, do Consórcio Pontual. A medida visa garantir a continuidade e segurança do transporte coletivo, após reiterados descumprimentos contratuais pela Mercês.

A decisão ocorre após a Mercês paralisar suas operações desde 14 de janeiro devido a uma greve de funcionários por falta de pagamento. Vistorias da Urbs constataram graves problemas de manutenção na frota e falta de condições financeiras da empresa para retomar as atividades.

Para os passageiros, nada muda na prática, já que Glória e Santo Antônio já haviam assumido temporariamente as 17 linhas da Mercês, que transportam cerca de 13 mil pessoas em dias úteis. Os horários serão mantidos.

Quanto aos funcionários da Mercês, uma reunião entre sindicatos deve discutir a possibilidade de absorção por outras empresas do setor. Estima-se que existam 198 vagas abertas para motoristas e cobradores em Curitiba.

A Urbs ressalta que a medida não tem caráter punitivo, mas visa reorganizar o sistema e preservar o interesse público, conforme previsto no contrato de concessão. O Consórcio Pontual tem 10 dias para regularizar pendências e informar como operará as linhas transferidas.