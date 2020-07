Com a proposta de levar o serviço à população, para que as pessoas evitem ao máximo grandes deslocamentos, a Urbanização de Curitiba (Urbs) passou a oferecer os serviços relacionados ao cartão-transporte de forma itinerante. Um micro-ônibus, o Urbs Móvel, vem percorrendo várias regionais da cidade desde o dia 8 de junho e já realizou cerca de mil atendimentos na cidade.

Nesta semana, o Urbs Móvel vai atender a região Leste de Curitiba. O micro-ônibus vai ficar estacionado no Terminal Hauer nesta quarta-feira (22). Já na quinta-feira (23), o atendimento será em frente a loja Imperial Tecidos, que fica na Rua Bley Zorning, 1430. Na sexta-feira (24), o serviço vai atender os moradores do Jardim das Américas, na Rua Cel. Francisco H. dos Santos, 456, próximo da estação-tubo Jardim das Américas.

O serviço móvel da Urbs vai atender a região Norte de Curitiba na última semana do mês. Segunda-feira (27), o micro-ônibus estaciona em frente a agência da Caixa Econômica Federal, que fica na Rua Alberico Flores Bueno, 514, no Bairro Alto. Na terça-feira (28), ônibus vai até o Tingui e para em frente ao Supermercado Boni, na Avenida Monteiro Tourinho, 501.

Na quarta-feira (29), é a vez dos moradores do bairro Pilarzinho receber o serviço itinerante. O ônibus estaciona perto da Cruz do Pilarzinho, na Avenida Hugo Simas, esquina com a Raposo Tavares. Em seguida, na quinta-feira (30), o serviço fica disponível nas Mercês, na Avenida Manoel Ribas, 1282, próximo da Estação Tubo Praça das Mercês. A semana finaliza com o ônibus atendendo no Bacacheri na sexta-feira (31), em frente a Farmácia Descontão, que fica na Avenida Erasto Gaertner, 261.

Como funciona o atendimento

Os usuários que procurarem o serviço do micro-ônibus da Urbs podem realizar a primeira via do cartão-transporte gratuitamente, conferir extrato de crédito na tela, trocar limites e fazer atualização de dados, além da renovação do cartão idoso.

Cartões isentos e para estudantes não poderão ser feitos pelo serviço móvel neste momento, assim como os serviços que demandem pagamentos, como 2ª via de cartão e emissão de extratos. O atendimento no micro-ônibus é feito das 11 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

Para fazer a primeira via do cartão-transporte, o usuário deverá ter em mãos: documento de identificação original com foto, CPF, comprovante de endereço. Não é necessário tirar foto e o cartão é emitido no momento do cadastro. No caso de menores, o cartão pode ser solicitado pelos pais ou responsável legal, apresentando documento de identificação original com foto de ambos.