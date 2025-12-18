Urbs Móvel atende no Terminal CIC nesta sexta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A unidade móvel da Urbs (Urbanização de Curitiba S.A.) estará no Terminal CIC nesta sexta-feira (19) para atendimento ao público. O veículo ficará estacionado na Rua Pedro Gusso, próximo ao número 3840, das 10h30 às 15h.

A Urbs Móvel oferece diversos serviços relacionados ao transporte público, como emissão e recarga de cartões-transporte, cadastro de isenções e atualização de dados. O objetivo é facilitar o acesso da população a esses serviços, levando o atendimento para diferentes regiões da cidade.

Além da Urbs Móvel, a Prefeitura de Curitiba disponibiliza outros serviços itinerantes nesta sexta-feira. A coleta de lixo tóxico estará no Terminal Sites, na Av. Visconde de Guarapuava, das 7h30 às 15h. Também ocorrem diversas feiras livres e noturnas em diferentes bairros da cidade.

Os moradores interessados devem verificar os horários e locais específicos de cada serviço para melhor planejamento. A iniciativa visa ampliar o acesso da população aos serviços municipais, levando-os para mais perto das comunidades.