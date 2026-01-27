Prefeitura Itinerante

Urbs móvel atende no Terminal Cabral nesta quarta-feira

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 27/01/26 15h02
Confira a lista de serviços móveis da Prefeitura de Curitiba. F. Foto: Isabella Mayer/SECOM

A unidade móvel da Urbs (Urbanização de Curitiba S.A.) estará atendendo a população nesta quarta-feira (28) no Terminal Cabral, em Curitiba. O atendimento acontecerá das 10h30 às 15h, na Avenida Paraná, próximo ao número 500.

A unidade móvel oferece diversos serviços relacionados ao transporte público, como emissão e recarga de cartões-transporte, cadastro de usuários, entre outros. O objetivo é facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços da Urbs, levando o atendimento para diferentes regiões da cidade.

Além da Urbs móvel, outros serviços itinerantes da Prefeitura de Curitiba estarão disponíveis em diferentes pontos da cidade nesta quarta-feira:

– Coleta de lixo tóxico no Terminal Cabral, das 7h30 às 15h
– SINE Móvel na Rua da Cidadania CIC, das 9h às 14h
– Feiras de artesanato em diversos bairros
– Feiras livres e noturnas em várias regiões
– Feiras orgânicas em pontos específicos
– Programa Câmbio Verde em diferentes comunidades

A Prefeitura recomenda que os cidadãos interessados em utilizar esses serviços verifiquem os horários e locais específicos de atendimento para cada atividade.

