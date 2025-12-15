Urbs móvel atende no Terminal Barreirinha nesta terça-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A unidade móvel da Urbs (Urbanização de Curitiba S.A.) estará atendendo a população nesta terça-feira no Terminal Barreirinha. O atendimento acontecerá das 10h30 às 15h, na Avenida Anita Garibaldi, próximo ao número 4100.

A Urbs móvel oferece diversos serviços aos cidadãos, como emissão e recarga de cartões-transporte, cadastro para isenção tarifária, entre outros. O objetivo é facilitar o acesso da população aos serviços da empresa, levando o atendimento para diferentes regiões da cidade.

Além da Urbs móvel, outros serviços itinerantes da Prefeitura de Curitiba estarão disponíveis em diferentes pontos da cidade nesta terça-feira, como coleta de lixo tóxico, consultório na rua e feiras livres em diversos bairros.

A população pode aproveitar esses serviços descentralizados para resolver pendências e ter acesso a atendimentos sem precisar se deslocar até o centro da cidade. É recomendado levar documentos pessoais para utilizar os serviços oferecidos.