Prefeitura Itinerante

Urbs móvel atende no Terminal Barreirinha nesta terça-feira

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 15/12/25 15h02
Confira a lista de serviços móveis da Prefeitura de Curitiba. F. Foto: Isabella Mayer/SECOM

A unidade móvel da Urbs (Urbanização de Curitiba S.A.) estará atendendo a população nesta terça-feira no Terminal Barreirinha. O atendimento acontecerá das 10h30 às 15h, na Avenida Anita Garibaldi, próximo ao número 4100.

A Urbs móvel oferece diversos serviços aos cidadãos, como emissão e recarga de cartões-transporte, cadastro para isenção tarifária, entre outros. O objetivo é facilitar o acesso da população aos serviços da empresa, levando o atendimento para diferentes regiões da cidade.

Além da Urbs móvel, outros serviços itinerantes da Prefeitura de Curitiba estarão disponíveis em diferentes pontos da cidade nesta terça-feira, como coleta de lixo tóxico, consultório na rua e feiras livres em diversos bairros.

A população pode aproveitar esses serviços descentralizados para resolver pendências e ter acesso a atendimentos sem precisar se deslocar até o centro da cidade. É recomendado levar documentos pessoais para utilizar os serviços oferecidos.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.