Curitiba abriu nesta semana, por intermédio da Urbanização de Curitiba (Urbs), edital para a escolha de permissionários para exploração de um total de 20 espaços, bancas e lojas localizados no Mercado Municipal Capão Raso, Terminal Guadalupe, Terminal Boa Vista, Terminal Tatuquara, Arcadas de São Francisco, Cemitério São Francisco de Paula e Água Verde.

As propostas devem ser entregues no próximo dia 30 de novembro, às 13 horas, na sede da Urbs, no bairro Jardim Botânico. “Podem participar pessoas físicas e jurídicas e vence a proposta de maior valor. O contrato é de cinco anos”, explica Pedro Romanel, gestor do contrato da Urbs.

Dos 20 espaços, bancas e lojas previstos na concorrência, 13 estão localizados no Mercado Municipal Capão Raso, com foco na venda de produtos como secos e molhados, temperos, frutas, verduras, bebidas, elaboração de alimentos que não necessitem de fritura ou cozimento. As bancas têm de 9,90 m² a 39,60 m² com valor de outorga entre R$ 3.564,00 a R$ 14.256,00. Há ainda uma loja, de atividade livre, com 47m² com valor inicial de outorga em R$ 5.033,88.

No Terminal do Guadalupe, o edital prevê a exploração de uma loja unificada com aproximadamente 35 m² com atividade livre e valor de outorga inicial de R$ 20.964,00. No Terminal Boa Vista, o edital contempla uma loja com aproximadamente 15 m² com atividade livre e valor de outorga de R$ 5.411,52.

No Terminal Tatuquara serão dois lotes com lojas de 10,72 m² e valor inicial de R$ 6.218,40 cada uma delas, atividade livre. Neste caso, o pagamento da outorga ficará condicionado a entrega pela prefeitura do terminal, ou seja, a parte somente poderá começar a adequar o espaço comercial após a entrega pela construtora das obras.

Nas Arcadas São Francisco, uma loja de 42 m² e outorga de R$ 1.396,08, poderá ser utilizada para atividade de madeira e prestação de atividade cultural, quadros e trabalhos artísticos. A concorrência também contempla uma loja de 7,02 m² e outorga de R$ 2.037,72 com atividade livre, localizada no Cemitério São Francisco de Paula.

Por último, o edital prevê um espaço comercial em frente ao supermercado Condor (próximo ao Cemitério do Água Verde) com área de 24m² e outorga de R$ 7.819,20, com foco em bistrô, lanchonete e café.

Informações podem ser acessadas no link do edital.

