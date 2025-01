Urbanista propõe troca simples após polêmica na Erasto Gaertner

Uma proposta de melhoria na Avenida Prefeito Erasto Gaertner, no Bacacheri, foi entregue à Prefeitura de Curitiba. A medida foi tomada após a revitalização da avenida chamar atenção nas redes sociais porque alguns bancos foram colocados voltados para a ciclovia, causando transtorno entre pedestres e ciclistas.

A proposição foi protocolada pela vereadora Laís Leão (PDT), que é urbanista e foi eleita pela atuação como ativista para promoção de cidades inclusivas e seguras. Após repercussão, a parlamentar foi até o local e analisou o trecho entre as ruas Flávio Dallegrave e Estados Unidos de forma técnica.

O caso foi relatado pela Tribuna do Paraná no final do ano passado, mas ganhou repercussão nos últimos dias. “A recém inaugurada ciclovia na região [da Erasto Gaertner] tem sido uma boa opção para andar pelo bairro Bacacheri. A única ressalva são os bancos, que ficam voltados para a ciclovia. Por esse motivo, é preciso estar atento e andar devagar para não atingir nenhum pedestre.”

No texto da proposta encaminhada à Prefeitura, a vereadora sugere a substituição dos bancos atuais por modelos de concreto, sem encosto e com menor profundidade.

“Compreende-se o motivo pelo qual o banco foi posicionado com o encosto voltado para a calçada. A faixa de serviço localizada entre a ciclovia e o passeio, ao longo das ruas Flávio Dallegrave e Estados Unidos, possui 1 metro de largura, enquanto a partir da Rua Estados Unidos até a Rua Álvaro Botelho, a faixa de serviço reduz para 0,75 metro – ou seja, 25 cm menor. Nesse contexto, se o banco fosse instalado voltado para a calçada, a projeção do encosto ultrapassaria os limites da faixa da ciclovia, interferindo ainda mais na segurança dos ciclistas. No entanto, a forma como foi instalado o banco, com o encosto voltado para a calçada, acabou gerando outro problema, expondo os pedestres e usuários ao risco de acidentes com ciclistas”, diz o documento.

Para Laís, ao utilizar bancos mais compactos, a interferência com a ciclovia diminui e a função de descanso, estar e convivência dos pedestres permanece. Além disso, argumenta que o concreto apresenta durabilidade, baixo custo de manutenção e maior resistência às mau tempo e ao uso constante.

“Minha leitura com relação ao projeto é que faltou uma análise com relação a qualidade do espaço de estar. Aquele espaço, que no urbanismo é chamado de faixa de serviço, até a Avenida Estados Unidos é razoável, tanto que os bancos foram instalados virados para dentro da calçada. Mas depois da Avenida Estados Unidos o espaço diminui. Pela falta de espaço e para o encosto não ficar na ciclovia, o banco foi instalado invertido, mas as pessoas ficam com o pé na ciclovia, o que também não resolve”, explica a vereadora.

A sugestão da vereadora deve ser lida em Plenário e depois enviada pela Câmara à Prefeitura de Curitiba.

“Mais segurança, mobilidade e conforto”

Por meio de nota, a Prefeitura de Curitiba informa que a Avenida Prefeito Erasto Gaertner, no Bacacheri, passou em 2024 por uma grande revitalização. A obra, segundo a prefeitura, foi realizada “para garantir ainda mais segurança, mobilidade no trânsito e conforto na região”.

As obras foram inauguradas no dia 20 de dezembro. A avenida recebeu pavimentação requalificada, novo traçado, calçadas amplas e acessíveis, ciclovia, serviços de drenagem, iluminação e paisagismo. “São 1.600 metros de novas calçadas e 1,2 m de asfalto novo no trecho. A transformação da avenida, que interliga os moradores a outros pontos da cidade, além de concentrar linhas de ônibus, comércio e serviços, ocorreu ao longo de 1.3 km de extensão desde a Rua Flávio Dallegrave até a Álvaro Botelho”, informa a prefeitura.