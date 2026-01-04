Urbanismo de Curitiba simplifica serviços e agiliza atendimento em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU) de Curitiba implementou melhorias significativas em seus serviços ao longo de 2025, tornando o atendimento mais ágil e eficiente para os cidadãos. Entre as principais mudanças estão a renovação automática de alvarás de publicidade e a autenticação digital de plantas de loteamentos e projetos de parcelamento do solo.

Com o uso da ferramenta Validador de Documentos, processos que antes levavam até 60 dias agora podem ser concluídos em questão de minutos. A renovação de alvarás de publicidade, por exemplo, tornou-se instantânea para 80% dos casos que mantêm as mesmas condições da concessão original.

Na área de loteamentos e parcelamento de solo, os interessados agora podem localizar e autenticar plantas via internet, sem necessidade de comparecer à SMU ou pagar taxas adicionais. Essa mudança beneficia cerca de 290 mil lotes em Curitiba, representados em mais de 50 mil documentos digitalizados.

Além disso, a secretaria intensificou ações de fiscalização para combate à dengue, realizando cerca de 8 mil vistorias em imóveis entre janeiro e setembro. O órgão também iniciou a transferência de seu acervo histórico para o Arquivo Público Municipal, visando a preservação e digitalização de documentos importantes para a história da ocupação urbana de Curitiba.

Outras iniciativas incluem o início da implementação do Distrito de Mídia no centro da cidade, a criação de um chatbot para esclarecer dúvidas sobre alvarás de obras, e o lançamento de um perfil no Instagram para comunicação com o público. A SMU também está passando por um processo de reestruturação interna para se adequar às novas demandas e tecnologias, com previsão de conclusão em 2026.