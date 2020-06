Um buzinaço organizado para esta sexta-feira (19), às 12h30, na frente da UniCuritiba (Rua Chile, 1678), foi a forma encontrada pelo Diretório Acadêmico Clotário Portugal (DACP) da instituição para uma manifestação em prol da educação e contra a Matriz Circular E2A 2.0. A medida, entre outras mudanças, prevê a redução da carga horária dentro das salas de aula e aumenta o tempo de EAD (Ensino à Distância) da instituição de Curitiba.

As mudanças foram propostas pela Ânima Educação, nova proprietária do tradicional Centro Universitário, que engloba a Faculdade de Direito de Curitiba. Nas palavras de Laura Marangoni Rocha, representante do DACP, a insatisfação estudantil se dá pela arbitrária alteração da grade curricular dos cursos oferecidos, sem uma consulta prévia aos discentes e docentes, fato que se repetiu em outras Instituições que o grupo atua.

Na visão dos estudantes, o grupo “tem como objetivo apenas lucrar, passando por cima do interesse dos alunos e da valorização profissional dos professores”. As agremiações estudantis protocolaram uma notificação extrajudicial, já visando uma futura ação contra todas as irregularidades, segundo eles, que estão ocorrendo.

Os alunos afirmam que durante o protesto, como um sinal de Luto, serão colocadas flores em frente da Instituição, uma maneira simbólica de enterrarmos a educação excepcional que sempre foi disciplinada pelo UniCuritiba. Os manifestantes garantem que vão respeitar as normas sanitárias da Organização Mundial da Saúde.

O que diz a UniCuritiba?

A pedido da reportagem, a instituição se pronunciou por uma nota oficial.

“O UNICURITIBA segue aprimorando o seu Ecossistema de Aprendizagem com elementos alinhados às melhores práticas mundiais de ensino superior para manter o seu compromisso com a qualidade e inovação acadêmica, características que estão conectadas ao DNA e história de nossa instituição.

Ressaltamos que todas as movimentações realizadas no corpo docente têm como proposito humanizar ainda mais a relação de ensino e aprendizagem e levar educação de qualidade para todos os estudantes do UNICURITIBA, por meio de um modelo de excelência já consolidado em boas instituições no Brasil e no exterior. Preparando, ainda, o estudante para um futuro de incertezas que está por ser construído.

Acerca do novo modelo, em que as disciplinas dão lugar às Unidades Curriculares, com maior carga horária, é um currículo que permite aos professores tratarem os assuntos com mais assertividade e, principalmente, de forma integrada.

Por fim, o UNICURITIBA reforça que tem realizado rodadas de apresentação e conversas para que os estudantes tenham a oportunidade de tirar dúvidas e conhecer as vantagens do novo Ecossistema de Aprendizagem. Além disso, a instituição está aberta ao diálogo e à disposição dos alunos e alunas para esclarecer qualquer tema referente ao desenho curricular e possibilidades de percurso para cada estudante”.

