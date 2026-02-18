Universidade Aberta à Pessoa Idosa transforma aposentadoria em recomeço

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi) em Curitiba está transformando a aposentadoria em um novo ponto de partida para mais de 150 alunos acima de 60 anos. O programa, fruto de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Paraná, oferece aulas semanais em três regionais da cidade: Cajuru, Bairro Novo e Boa Vista.

Durante aproximadamente um ano, os participantes cumprem mais de 500 horas de atividades diversificadas, incluindo aulas teóricas sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, atividades físicas, culturais e a elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Marisa Pikler, 71 anos, aluna da turma do Cajuru, destaca a importância do programa: “Você tem que ter uma vida para você, para cuidar de você. Em vez de ficar em casa, no sofá, você sai de casa, porque a vida não acabou ainda.”

Benefícios para saúde e bem-estar

O geriatra Gabriel Crovador, do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), explica que o aprendizado na terceira idade funciona como um escudo para o cérebro, estimulando a mente e combatendo doenças silenciosas como depressão e isolamento social. Além disso, a rotina das aulas promove a movimentação do corpo e auxilia na independência em atividades diárias.

Doroteu José da Silva, 68 anos, aluno da regional Bairro Novo, ressalta os benefícios: “Gosto, me divirto, me distraio. É uma alternativa para a ociosidade da nossa idade. Você vive melhor. Com quase 70 anos, eu não tenho dor de cabeça nem problema de saúde.”

Para Maria Cândida Miranda, aluna da turma do Bairro Novo, a Unapi representa a realização de um sonho adiado. Após pausar os estudos na 4ª série do Ensino Fundamental, ela agora tem a oportunidade de voltar à sala de aula: “Quando eles falaram de uma faculdade dos idosos eu achei a coisa mais linda do mundo. No primeiro dia de aula, o meu sentimento foi de muita alegria.”

Novas vagas para as turmas da Unapi serão abertas ao final do ano letivo de 2026. Interessados podem buscar informações nas Administrações Regionais ou na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano.