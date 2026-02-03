Universidade Aberta à Pessoa Idosa retoma aulas com foco na cultura brasileira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi) retomou suas atividades nesta terça-feira (3/2) nos polos Cajuru e Bairro Novo em Curitiba. O auditório da Rua da Cidadania do Cajuru ficou quase lotado para o reinício das aulas. No polo Boa Vista, as atividades recomeçarão na sexta-feira (6/2).

A coordenadora da Unapi Cajuru, professora Carla Trisotto, explicou que a programação terá foco na cultura brasileira, aproveitando a proximidade do carnaval. Na primeira aula, os alunos assistiram a uma performance de capoeira e foram convidados a visitar o barracão da Escola de Samba Mocidade Azul.

O polo Cajuru conta com 89 alunos matriculados, que terão aulas em dias diferentes para melhor aproveitamento dos conteúdos. Muitos participantes demonstraram entusiasmo com a proposta de atividades ligadas ao carnaval, relembrando experiências passadas com a festa.

Além dos temas culturais, os alunos também assistiram a uma palestra sobre o público 60+ no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e receberam indicações de leitura sobre envelhecimento e inclusão.

A Unapi é uma parceria entre o governo estadual e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano (SMDH) de Curitiba. As três unidades em funcionamento iniciaram suas atividades entre outubro e novembro do ano passado e não possuem mais vagas disponíveis no momento.