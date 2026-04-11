Últimos dias: inscrições para pós-graduações do Imap terminam na próxima terça

Texto: Roberto da Silva Couto Secretaria Municipal da Comunicação Social (Secom)

As inscrições para as três pós-graduações 2026-2027 da Prefeitura de Curitiba, através do Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), terminam na próxima terça-feira (14/4). A grande novidade é a especialização em Inteligência Artificial na Administração Pública, mas também estão sendo ofertados os cursos Liderança e Gestão de Equipes na Administração Pública e Administração Pública.

Poderão se candidatar para as pós-graduações servidores de carreira, trabalhadores PSS (contratados por Processo Seletivo Simplificado), ocupantes de cargos em comissão e pessoas da comunidade.

Todas as especializações são presenciais, gratuitas e com aulas às segundas e quartas-feiras, das 18h30 às 22h15, na sede da Escola de Administração Pública do Imap, no bairro Alto da Glória.

A diretora da Escola de Administração Pública do Imap, Cintia Ribas, lembra que a escolha dos três cursos de pós-graduação lato sensu 2026-2027 foi orientada diretamente pelas demandas internas da Prefeitura. “A definição dos cursos partiu de uma pesquisa com os servidores neste primeiro semestre”, revelou ela.

Além disso, observa Cintia, os projetos pedagógicos das especializações estão alinhados às reais necessidades do serviço público.

“Todos os cursos têm foco prático e visão estratégica. A pós-graduação em Inteligência Artificial na Administração Pública é a grande inovação, alinhada às novas demandas do município, mas ela se soma a formações igualmente essenciais, como Liderança e Gestão de Equipes e Administração Pública”, completa a diretora da Escola de Administração do Imap.

Carga horária e vagas



Com carga horária total de 364 horas, o curso de Inteligência Artificial na Administração Pública é dividido em dois módulos: um inicial, com fundamentos da administração pública (108 horas), e outro específico (256 horas), voltado à aplicação estratégica da IA no setor público. São 35 vagas para o curso.

As outras duas especializações — Liderança e Gestão de Equipes na Administração Pública e Administração Pública — também têm carga horária de 364 horas e seguem o mesmo modelo formativo. São 30 vagas para cada curso.

Após as etapas de inscrição, processo seletivo (com análise curricular, carta de intenção e proposta de estudo), recursos e eventual chamamento de vagas remanescentes, a aula inaugural está prevista para o dia 17 de junho.

As especializações têm duração de 18 meses. Ao final, os participantes deverão desenvolver um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em formato de projeto aplicado

no curso de lA e artigo científico nos outros dois cursos. O projeto deve ter potencial de implementação na gestão municipal e os artigos científicos devem estar relacionados a temáticas da gestão publica municipal

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Turmas 2024-2025

Em março de 2026, ocorreu a formatura das três turmas dos cursos de pós-graduação 2024-2025 do Imap. A cerimônia, no Centro de Eventos Imap Barigui, teve a participação de 82 alunos das especializações em Administração Pública, Políticas Públicas e Direitos da Pessoa com Deficiência e Políticas Públicas e Mudanças Climáticas.







