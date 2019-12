A presença do sol e do calor deve garantir do agito do último fim de semana do ano em Curitiba e no Litoral do Paraná, segundo a previsão do tempo. Quem enfrenta a lentidão das estradas para descer a Serra do Mar e passar o Ano-Novo nas praias não deverá se arrepender.

Segundo o Instituto Simepar, o céu fica aberto no sábado (28) e no domingo (29), com temperaturas próximas dos 31° C na região de Paranaguá e de 29° C na capital do Estado. Chuvas de verão só devem aparecer no início da semana que vem, com pancadas rápidas entre a tarde e a noite.

Em Curitiba, no sábado, os termômetros variam entre 15° C e 31° C. De acordo com o Simepar, a probabilidade para ocorrência de chuva é nula neste dia. O sol deve começar a brilhar forte perto das 9h, com temperatura entre 19° C e 21° C ainda pela manhã.

Já no domingo, a amplitude térmica deve diminuir um pouco na capital. A temperatura Mínima sobre para 16° C e a Máxima se mantém nos 31°C. Os ventos podem chegar aos 23 km/hora nos dois dias.

Litoral movimentado

Mais de 1,5 milhões de pessoas devem ocupar as praias paranaenses para o Ano-Novo. A estimativa é da Polícia Militar (PM), que preparou um esquema de segurança especial para as festividades que invadem o Litoral. O período, junto com o carnaval, é o de maior movimento na região.

E com tanta gente descendo a Serra não será fácil dar um drible no calor. A previsão do Simepar é de tempo aberto no fim de semana e termômetros variando entre 23° C e 31°C. Em Guaratuba, onde o movimento de pessoas é geralmente maior, o sábado deverá registrar Máxima de 30° C, com sensação térmica até mais elevada do que isso.

No domingo, a Mínima sobe para 24° C na área litorânea. Com a Máxima se mantendo parecida com a de sábado.

Demais regiões do Paraná

De acordo com o Simepar, no fim de semana o sol predomina em diversas regiões paranaenses. No sábado, as temperaturas apresentam rápida elevação e, no decorrer da tarde, os termômetros ultrapassam os 30 ºC em praticamente todos os setores.

Na noite da Virada, terça-feira (31), o instituto informa que pode haver ocorrência de chuva nos setores mais ao Sul, nas proximidades de Santa Catarina.

No mais, a previsão é positiva para quem espera e gosta de curtir fins de semana encalorados. E a previsão é mesmo de muito calor. Em Foz do Iguaçu, a Máxima pode chegar aos 38° C no sábado. Em Paranavaí, no domingo, os termômetros devem atingir os 35° C e, em Guarapuava, também no domingo, a Máxima deve ser de 31° C.