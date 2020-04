O retorno das aulas presenciais na Universidade Federal do Paraná (UFPR) deve ser prorrogado por tempo indeterminado a partir desta semana. A decisão foi informada pelo reitor da universidade, no sábado (25), depois que uma comissão de especialistas da UFPR fez uma avaliação epidemiológica do coronavírus em Curitiba e outras cidades do Paraná. Desde que a pandemia começou no Brasil e chegou ao estado, o calendário acadêmico da instituição está suspenso, temporariamente, até o dia 2 de maio, com retorno previsto das aulas, até então, para o dia 4 de maio, uma segunda-feira.

publicidade

LEIA MAIS – Mutirão liderado pela UTFPR produz e doa mais de 2,8 mil litros de álcool gel pra hospitais de Curitiba

Segundo o reitor da UFPR, professor Ricardo Marcelo Fonseca, a nota técnica da comissão de especialista demonstra que não é seguro e não seria sensato retomar as aulas presenciais neste momento. No entanto, embora o prazo de retorno ainda seja indeterminado, a comissão deve seguir reavaliando as condições epidemiológicas e novas decisões sobre o retorno das aulas podem ser tomadas. “O cenário muda dia a dia. E, quando mudarem as conclusões, certamente que também mudarão as nossas decisões administrativas”, disse o reitor, em vídeo publicado nas redes sociais.

Comunicado do reitor Ricardo Marcelo Fonseca – Calendário Acadêmico SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS PRESENCIAIS SERÁ PRORROGADA.A decisão segue parecer técnico da Comissão de especialistas da UFPR, que avaliou a situação epidemiológica no Paraná e atestou não ser segura a retomada das atividades presenciais no dia 4 de maio.Acompanhe no comunicado do reitor Ricardo Marcelo Fonseca.A versão legendada do vídeo pode ser vista através do link https://youtu.be/bg3q32A2E2c, no youtube da UFPR TV, acionando em "definições" a opção "legenda".Ricardo Marcelo Fonseca Ricardo Marcelo Fonseca Posted by UFPR (Universidade Federal do Paraná) on Saturday, April 25, 2020

Ainda de acordo com Fonseca, esta comissão tem atuado junto à administração da reitoria para auxiliar nas tomadas de decisões. “Por essa razão, na semana que vem, vou encaminhar para aprovação uma nova resolução que prorroga a suspensão do calendário por um período indeterminado”, afirmou, ressaltando que o motivo para a publicação do vídeo e antecipação da futura decisão é orientar o planejamento das famílias de alunos, neste momento de pandemia.

LEIA AINDA – Prefeitura notifica Comec e ACP sobre aglomeração no transporte público

A UFPR também informa que segue atuando de forma intensa contra o coronavírus, em diversas áreas, incluindo na da saúde, com o trabalho intenso dos profissionais da área dentro do Hospital de Clínicas de Curitiba.