Pesquisadores da UFPR começam, nesta terça-feira (08), a última rodada de testes com pessoas assintomáticas para detecção do novo coronavírus. Serão disponibilizados para a comunidade da UFPR (estudantes, técnicos e docentes) mil testes do tipo RT-PCR, capaz de detectar o material genético do vírus.

O mutirão faz parte de um estudo, coordenado pelos laboratórios de Imunogenética e Histocompatibilidade (Ligh) e de Citogenética Humana e Oncogenética (LabCho), com apoio da Direção do SCB, que visa identificar indivíduos contaminados e propiciar o isolamento, como medida para evitar a propagação da doença e a contaminação de outras pessoas. Cerca de 80% da população que é infectada pelo novo coronavírus não apresenta sintomas.

SERVIÇO

Testes para Covid 19 para pessoas assintomáticas

Público-alvo: estudantes, técnicos e docentes da UFPR

Quando: 08/12/2020, das 08 às 18h

Local: Estacionamento do Setor de Ciências Biológicas

Link para agendamento: https://bit.ly/covid0312