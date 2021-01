O mutirão de testagem feito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), apontou que 1,4% das pessoas assintomáticas que participaram de uma pesquisa estava infectada pelo novo coronanavírus. Dos 1.692 da comunidade da UFPR que foram testados, 23 tiveram resultado positivo. Segundo a coordenação do estudo, esse resultado é um reflexo de como o distanciamento social protege as pessoas do contato com o vírus.

“Essa situação possivelmente está relacionada ao fato de esses funcionários irem trabalhar diariamente, diferentemente dos outros grupos que, em maior parte, desenvolvem suas atividades de forma remota. Normalmente esses trabalhadores também utilizam transporte público e, portanto, estão mais sujeitos à aglomeração”, explica Daniela Fiori Gradia, coordenadora do projeto e professora de Genética da UFPR.

Os testes

O procedimento adotado nesse estudo é o de coleta de saliva e não por meio de swab nasal. “Além do fato de essa técnica não ser tão invasiva, o sistema é de auto coleta por parte dos participantes. Isso diminui muito o risco para a equipe que trabalha no projeto, já que não há contato direto com as secreções dos indivíduos”, explica Daniela.