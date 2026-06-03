Tudo o que você precisa saber em Curitiba hoje: trânsito, tempo, política que muito mais!

Bom dia, Paraná! O seu giro de notícias desta quarta-feira (03) traz os principais destaques que movimentam Curitiba, a Região Metropolitana e o estado. Na política e na justiça, o cenário é de definições importantes: a investigação sobre a tragédia na BR-376 será reaberta após nova perícia, enquanto na Alep, a cassação do deputado Renato Freitas avança para votação em plenário. Para quem vai circular pela capital, o trânsito exige paciência redobrada com o gargalo nas obras do Tarumã.

Além disso, os moradores da RMC precisam ficar atentos ao desabastecimento de água que afeta seis bairros na véspera do feriado de Corpus Christi. O dia amanheceu frio, com os termômetros marcando 10°C, mas o boletim também traz boas oportunidades para aquecer a rotina, como um festival gastronômico com 36 restaurantes, os resultados acumulados das loterias e uma receita imperdível de fondue de chef para testar em casa.

Confira abaixo o boletim completo com todos os links, serviços e indicadores econômicos do dia!



☀️ BOM DIA, PARANÁ!

📅 03/06/2026

📰 Manchetes do dia

1️⃣ Após perícia, investigação sobre tragédia na BR-376 será reaberta

2️⃣ Após aprovação da CCJ, cassação de Renato Freitas será votada em plenário da Alep

3️⃣ Vereador pede afastamento de comissão da CMC que investiga Lórens Nogueira

🚗 Trânsito e Transporte

Trânsito em Curitiba: Gargalo no Tarumã exige (muita) paciência do curitibano hoje

🌤️ Previsão do Tempo

Condição atual: Céu com nuvens com 10°C.

🌤️ Hoje: Mín: 10°C / Máx: 18°C.

🌤️ Amanhã: Mín: 12°C / Máx: 17°C.

Veja a previsão do tempo completa aqui

💧 Serviços (Água/Luz)

Seis bairros de cidade na RMC ficam sem água nesta véspera de Corpus Christi

😋 Escolha do Editor

Que tal essa receita deliciosa para logo mais? Confira abaixo!

Fondue perfeito em casa: receita de chef com milhões de seguidores é puro sucesso

🍀 Loterias (Resultados de ontem)

💰 Mega-Sena: R$ 32 milhões – Acumulou

💎 Lotofácil: R$ 1,4 milhão – Acumulou

🍀 Quina: R$ 18 milhões – Acumulou

Veja aqui o resultado de todas as loterias

🎭 Agenda Cultural

1️⃣ Ator curitibano protagoniza “Love Kills”, longa brasileiro de terror e vampiros

2️⃣ Festival gastronômico reúne 36 restaurantes até 28 de junho

📊 Indicadores Econômicos

🔴 Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 08:14

Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação

Ibovespa: 174.198 pts

Copel (CPLE3): R$ 14,65

Sanepar (SAPR11): R$ 37,24

Dólar: R$ 5,01

Euro: R$ 5,82

Soja: R$ 126,34

Milho: R$ 64,54

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