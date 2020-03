Uma tromba d’água foi registrada em vídeo por veranistas balneário de Inaja, em Matinhos, no litoral do Paraná, nesta domingo. O fenômeno, que consiste no movimento circular de correntes de ventos que encontram nuvens com chuvas intensas assustou quem estava na região.

O site Agora Litoral compartilhou um vídeo.