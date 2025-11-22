Troca de escola ou turno na rede municipal abre nos dias 3 e 4 de dezembro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As famílias que cadastraram seus filhos na rede municipal de Curitiba para pré-escola ou 1º ano poderão solicitar mudança de unidade educacional ou turno nos dias 3 e 4 de dezembro. A solicitação deve ser feita diretamente no sistema do Cadastramento Escolar, informou a Secretaria Municipal da Educação.

Essa etapa de troca é válida apenas para quem já efetivou a matrícula em uma das fases do cadastramento realizado em outubro. O cadastro inicial permitiu que as famílias indicassem de três a cinco opções de unidades de ensino, com a distribuição de vagas feita a partir do endereço da família, buscando garantir matrícula na unidade mais próxima de casa.

Para quem já está cadastrado e não pretende trocar de escola, o prazo para efetivação das matrículas vai de 18 a 28 de novembro. A Secretaria ressalta que todo o processo de cadastramento é feito pela internet, mas a efetivação da matrícula deve ser realizada pessoalmente pelo responsável legal na unidade educacional.

Em caso de dúvidas, os pais ou responsáveis podem procurar os Núcleos Regionais da Educação. A secretaria disponibilizou os telefones de contato de cada núcleo regional para esclarecimentos.

É importante destacar que este cadastramento para pré-escola e 1º ano é diferente da solicitação de vagas para crianças de 0 a 3 anos, que é realizada exclusivamente pelo site Cadastro OnLine.