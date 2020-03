Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a Tribuna do Paraná tem acompanhando tudo que se relaciona ao Covid-19 no Brasil, em especial ao casos e medidas governamentais que repercutem em Curitiba. Tanto na cobertura online, quando na versão impressa, o recado é claro em praticamente todos os textos escritos e publicados: Fique em casa!

Esta é a melhor maneira de frear a cadeia de contaminação.

Na sexta-feira passada, levamos esse recado para a capa da versão impressa. . Muitos, é claro, aderiram às recomendações de todos os órgãos de saúde do mundo. Mas achamos que não bastou, então decidimos deixar um pouco mais claro para os leitores que ainda não entraram em isolamento. Para aqueles que ainda não o fizeram, espalhamos o recado da capa de sexta por toda a edição impressa dessa segunda, numa iniciativa inédita em seus 63 anos.

Dá uma olhada no vídeo abaixo.

Assim, deixamos claro nosso posicionamento e pedido, que aqui repetimos mais uma vez: “FIQUE EM CASA”. O enfraquecimento do novo coronavírus depende de nós.

Também nesta segunda-feira, a Associação Nacional dos Jornais (ANJ) promoveu uma ação de união da imprensa brasileira contra o coronavírus e em prol das notícias responsáveis. Leia mais.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇