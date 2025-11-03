Tribuna do Paraná vai encerrar circulação da versão impressa

Por quase sete décadas, a Tribuna do Paraná esteve presente nas bancas, nas ruas e nas casas dos curitibanos. Este ano completamos 69 anos de jornalismo popular, de histórias contadas de perto e de um compromisso ininterrupto com a cidade e sua gente. Agora, encerramos um ciclo importante: a edição impressa da Tribuna chega ao fim (mas continuamos com foco total no nosso site).
>>> A última edição vai circular na próxima segunda-feira (10), portanto, aproveite os últimos dias da Tribuna de papel. É a chance de curtir as palavras cruzadas, rir com as Triboladas e sentir o cheiro da nostalgia por mais alguns dias.
Mas longe de ser um ponto final, este é o marco de um novo capítulo já iniciado há muitos anos e que se tornou gigante em audiência e engajamento, o digital, dinâmico e ainda mais conectado com o leitor e com o mercado. A Tribuna agora será 100% digital.
Nosso propósito continua o mesmo: informar, aproximar e gerar relevância. O formato evolui e a força da marca e a relação de confiança construída ao longo de décadas permanecem — agora ampliadas pelas possibilidades do ambiente digital.
A Tribuna do Paraná continua investindo em novas plataformas, formatos interativos e conteúdo conectado, combinando a credibilidade do jornalismo local com o alcance e o engajamento do digital.
>>> Você já conhece nossos perfis no Instagram, Facebook, TikTok e Youtube?
Somos uma plataforma de comunicação completa, com presença forte no site, nas redes sociais, em vídeo, áudio e ativações urbanas, alcançando milhões de curitibanos todos os meses.
Para nossos parceiros e anunciantes, isso significa foco nas novas oportunidades de relacionamento, visibilidade e resultados.
A Tribuna do Paraná evolui junto com o seu público — mais ágil, mais próxima e mais conectada do que nunca.
Seguimos fazendo o que sempre fizemos: dar voz a Curitiba, contar as histórias da cidade e gerar valor para quem acredita na comunicação como ponte entre marcas e pessoas.
Tribuna do Paraná – O propósito continua.