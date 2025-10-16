Tribuna do Paraná: 69 Anos de jornalismo que pulsa com Curitiba

Curitiba se veste com roupa de festa para celebrar um marco histórico no jornalismo paranaense: a Tribuna do Paraná completa 69 anos de fundação nesta sexta-feira, dia 17 de outubro. Uma história rica, iniciada num cenário de transformação da cidade e consolidada na era da modernidade, mantendo como pilares informação de qualidade, as boas histórias e a prestação de serviços na capital.

Ao longo de quase sete décadas, a Tribuna não apenas noticiou as “coisas” da cidade, mas se tornou parte indissociável de sua própria identidade. Evoluiu do “jornal da galera”, com forte apelo esportivo e policial, para um moderno representante da população junto às necessidades de Curitiba.

A Tribuna do Paraná foi criada em 1956, por iniciativa do jornalista João Féder. Desde seus primeiros exemplares, o jornal demonstrou a vocação de ser um veículo próximo do cidadão comum, cobrindo os fatos cotidianos da capital com um olhar do povo. A ênfase inicial nas coberturas policial e esportiva rapidamente levou o jornal à posição de um dos mais queridos da cidade.

A virada das décadas trouxe consigo a necessidade de aprimoramento contínuo. Nos anos 80, o jornal passou por um significativo processo de consolidação e modernização. Investimentos na ampliação da redação e na qualidade gráfica solidificaram a cobertura jornalística, tornando a Tribuna uma referência na cidade. O “jornal da galera” virou sinônimo de credibilidade e acessibilidade.

O novo milênio impulsionou o veículo para a Era Digital, demonstrando sua capacidade de inovar sem abrir mão de sua essência. No início dos anos 2000, além de melhorar a qualidade de impressão com tecnologia e alcançar a liderança de vendas nas bancas, a Tribuna deu seus primeiros passos na internet. O lançamento do site Paraná Online serviu como uma vitrine poderosa para a distribuição de seu conteúdo, tornando-se rapidamente uma referência no segmento digital.

O movimento culminou, em 2016, no lançamento de seu próprio portal, o tribunapr.com.br, que em pouco tempo se transformou em um dos espaços de notícias mais acessados por curitibanos e paranaenses, provando que a longevidade da marca está diretamente ligada à sua agilidade e visão de futuro.

Relevância comunitária

Mais do que apenas relatar fatos, a Tribuna do Paraná consolidou-se ao longo de sua história como um veículo prestador de serviços e um agente transformador da realidade local. Sua relevância para Curitiba se mede pela capacidade de tirar a notícia do papel e convertê-la em ações concretas que beneficiam a comunidade.

Projetos comunitários, como a “Árvore Solidária” (“Árvore dos Sonhos”), se destacam, transformando o Natal de inúmeras famílias curitibanas. O jornalismo de serviço da Tribuna é a ponte entre a necessidade e a generosidade do leitor, como evidenciado na mobilização que garantiu um exames, equipamentos e remédios caros para quem precisa, doações de roupas, comidas, dinheiro e até um terreno para pessoas que precisam e projetos que fazem a diferença na sociedade.

Como “os olhos” do leitor, a ação rápida do jornalismo da Tribuna também se mostra vital. Denúncias são apuradas pela reportagem, que aciona o poder público e pede providências. Inúmeros são os casos em que a ação pontual do nosso jornal foi mais eficiente do que qualquer movimentação política tradicional.

Ao chegar aos 69 anos, a Tribuna reafirma sua missão de assumir o protagonismo no relato dos acontecimentos do dia a dia dos curitibanos, sendo um representante do povo junto às suas necessidades.

Impacto em números

A força da Tribuna do Paraná se traduz em números de audiência expressivos. Atualmente, o veículo orgulha-se de:

69 Anos de História dedicada ao Paraná;

dedicada ao Paraná; Mais de 2 Milhões de Leitores Mensais únicos, solidificando sua posição de liderança;

únicos, solidificando sua posição de liderança; Mais de 7 Milhões de Páginas Vistas a cada mês, refletindo a alta demanda por seu conteúdo online;

a cada mês, refletindo a alta demanda por seu conteúdo online; Mais de 723 Mil Seguidores nas diversas plataformas de redes sociais, com um alcance total de 195.771.719 milhões de impressões em 2025.

Hoje a Tribuna se apoia em alguns pilares, essenciais para manter sua conexão com a sociedade curitibana:

Presença local: O jornal reafirma ser parte fundamental do cotidiano de Curitiba e do Paraná, contando histórias que ressoam na comunidade, com foco no que realmente importa para quem vive na região. Conexão com o leitor: A Tribuna transcende o papel de mero informador, buscando ouvir, dialogar e construir a notícia em parceria. É um veículo feito com e para o leitor curitibano. Agilidade com responsabilidade: A entrega de informação útil, rápida e confiável é uma prioridade, combinando a velocidade exigida pelo ambiente digital com a ética inegociável da apuração jornalística. Inovação que aproxima: Utilizando ferramentas de inteligência artificial, análise de dados e formatos criativos, o veículo garante que o jornalismo chegue ao leitor onde ele estiver— nas redes sociais, nos grupos de mensagens, nas ruas e nas bancas.