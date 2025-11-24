Atenção, motorista!

Três ruas do Uberaba têm alterações no tráfego a partir desta terça

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 24/11/25 15h03
Ruas do Uberaba terão mudanças no trânsito a partir desta terça-feira. Foto: José Fernando Ogura/SECOM

A partir das 11h desta terça-feira (25/11), três ruas do bairro Uberaba, em Curitiba, terão alterações no tráfego. As mudanças, implementadas pela Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), visam organizar a circulação de veículos e aumentar a segurança de condutores e pedestres na região.

As alterações afetarão as seguintes vias:

– Rua Gustavo Barrozo Gonçalves: passa a ter sentido único de circulação da Rua Guilherme Walter Lowry para a Rua Erony Honório Fernandes.

– Rua Erony Honório Fernandes: terá sentido único de circulação da Rua Gustavo Barrozo Gonçalves para a Rua Reinaldo Gustavo Paulo Zimer.

– Rua Reinaldo Gustavo Paulo Zimer: ganha preferência de tráfego em relação à Rua Erony Honório Fernandes.

Agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas sobre as novas regras de circulação. Em caso de chuva forte ou garoa, a implementação das mudanças poderá ser adiada.

As intervenções no trânsito da cidade são baseadas em estudos técnicos que analisam o fluxo de veículos e pedestres, além do impacto no tráfego local. Esses estudos levam em consideração o monitoramento realizado pela SMDT e as solicitações recebidas pela Central 156 e pelo Programa Fala Curitiba.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.