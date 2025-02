Três golpes comuns têm feito vítimas no Litoral: saiba como evitar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com o aumento do fluxo de turistas no Litoral paranaense, a Polícia Civil do Paraná emite um alerta importante para os curitibanos que planejam suas férias na praia. O delegado Emmanoel David compartilha dicas valiosas para evitar os golpes mais comuns da temporada.

Falso aluguel

Um dos golpes mais frequentes é o do falso aluguel. Muitos turistas caem na armadilha de alugar imóveis inexistentes ou já ocupados. O delegado David adverte: “Cuidado com transferências bancárias diretas para pessoas físicas. Prefira imobiliárias ou plataformas confiáveis de aluguel. Sempre verifique a legitimidade da negociação e, se possível, peça fotos atualizadas ou referências de locatários anteriores.”

Maquininhas fraudulentas

Outro golpe recorrente envolve o uso fraudulento de maquininhas de cartão. Falsos vendedores alegam falhas na transação e realizam múltiplas cobranças. A Polícia Civil recomenda atenção redobrada, especialmente em eventos movimentados, e a verificação imediata do aplicativo bancário após cada compra.

Golpe do Pix

O golpe do Pix programado para data futura tem feito vítimas. A orientação é clara: sempre verifique se o valor foi efetivamente creditado antes de entregar qualquer mercadoria.

Como agir se for vítima

Se você cair em um desses golpes, a ação rápida é crucial. Registre imediatamente um Boletim de Ocorrência, disponível online no site da Polícia Civil do Paraná. “Colete todos os elementos possíveis: prints de conversas, números de telefone, páginas acessadas. Para transações via Pix, anote a chave e o valor transferido”, orienta o delegado David.

Lembre-se: a prevenção é a melhor arma contra os golpistas. Fique atento, desconfie de ofertas muito vantajosas e sempre verifique a procedência das informações. Com esses cuidados, os curitibanos podem aproveitar o verão no Litoral com mais segurança e tranquilidade.