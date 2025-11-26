Trenzinho elétrico gratuito começa a circular na Praça Santos Andrade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O trenzinho elétrico do Natal da Praça Santos Andrade inicia suas operações nesta quarta-feira (26/11), às 13h, em Curitiba. O passeio gratuito faz parte das atrações natalinas da praça, que incluem espetáculos ao ar livre, a Casa do Papai Noel e decoração festiva.

Com quatro vagões e capacidade para 14 pessoas, o trenzinho percorre um circuito de 250 metros pelo canteiro central da praça. Os embarques e desembarques ocorrem em duas estações que integram a Fábrica de Brinquedos, onde o público pode apreciar brinquedos artesanais expostos em painéis.

O Natal da Praça Santos Andrade é o ponto central do Circuito do Centro, com atrações como os espetáculos ‘A Inesquecível Fábrica de Emoções’ e ‘Abrace o Mundo’, apresentados em palcos externos ao Teatro Guaíra e ao prédio histórico da UFPR, respectivamente.

Além do trenzinho e dos espetáculos, a praça conta com decorações interativas, uma árvore de Natal de luz de 20 metros, duas árvores de 18 metros em frente à UFPR e a tradicional feirinha. A Casa do Papai Noel também está presente para a interação com as crianças.

O trenzinho elétrico funciona de segunda a domingo, das 13h às 21h, com intervalo entre 16h30 e 17h30. A Casa do Papai Noel recebe visitas de segunda a domingo, das 17h às 21h, e aos sábados, das 10h às 14h. As atrações ficam disponíveis até 23 de dezembro.

O evento é realizado pela Prefeitura de Curitiba, com patrocínio do Governo do Paraná, Electrolux e Ligga, como parte da programação do Natal de Curitiba 2025, que se estende de 24 de novembro a 6 de janeiro.