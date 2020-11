A partir das 9 horas da próxima segunda-feira (23), um novo desvio de trânsito será implantado no trecho norte da Linha Verde, na região entre o Atuba e o Conjunto Solar, no Bacacheri. O desvio seria feito na última terça-feira (17), mas foi adiado por causa das chuvas desta semana.

publicidade

A alteração no trânsito acontece num trajeto de aproximadamente 80 metros. O desvio acontece para a execução de obras de uma galeria e recuperação de pavimento no sentido Tarumã (Avenida Victor Ferreira do Amaral).

LEIA TAMBÉM – Urbs licita 20 espaços, bancas e lojas em vários locais e terminais de Curitiba

O desvio estará sinalizado e deverá permanecer por aproximadamente três meses. Os motoristas que passarem na região sentido Tarumã precisarão sair pelo lado esquerdo e seguir pela futura canaleta de ônibus pela extensão bloqueada. Ao fim do trecho, deverão voltar para a pista original.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.