Trânsito na tarde desta quinta-feira em Curitiba: obras afetam volta dos motoristas

A tarde quinta-feira (24) exige atenção redobrada de quem circula pela capital paranaense. Intervenções viárias em importantes corredores de tráfego provocam pontos de lentidão e alteração de rotas em bairros estratégicos. Entre as principais ocorrências estão as obras do Novo Inter 2, manutenção em galerias pluviais na região central e desvios operacionais necessários para o avanço da construção de trincheiras na zona sul.

Manutenção de drenagem afeta o trânsito no Centro

Equipes da Secretaria Municipal de Obras Públicas realizam serviços de manutenção e substituição de tubulações na galeria de águas pluviais da Alameda Doutor Muricy, no trecho situado entre a Rua André de Barros e a Avenida Visconde de Guarapuava. Os trabalhos exigem corte no asfalto e sondagem na calçada. Não há interdição total da via, mas o motorista que trafega pelo local pode encontrar trechos de lentidão até o término dos trabalhos, previsto para esta quinta-feira (24).

Requalificação de drenagem mobiliza máquinas no Capão da Imbuia

O trecho da Rua Osmário de Lima, no cruzamento com a Rua Victório Vizinoni, opera com liberação parcial do tráfego de veículos nesta quinta-feira (24). O local passa por serviços de desobstrução e requalificação do sistema de drenagem pluvial. Devido à movimentação constante de operários e maquinário na pista, a orientação é para que os condutores reduzam a velocidade. A liberação completa do fluxo está programada para a próxima semana.

Intervenção do Novo Inter 2 interdita a Rua das Sabiás no Novo Mundo

Para permitir o avanço das obras de infraestrutura do projeto Novo Inter 2, a Rua das Sabiás encontra-se totalmente bloqueada para o tráfego de veículos. A previsão é que a interdição permaneça pelas próximas quatro semanas (cerca de 30 dias), a depender das condições do tempo. As rotas alternativas indicadas para os motoristas que circulam pela região são as ruas Adalberto Scherer e Professor Lício de Lima.

Pavimentação altera tráfego na Rua José Gomes de Abreu no Capão Raso

Começa nesta sexta-feira (25) o bloqueio parcial na Rua José Gomes de Abreu, no trecho compreendido entre as ruas São Judas Tadeu e Fernandes Vieira. A intervenção é necessária para os trabalhos de alargamento e pavimentação asfáltica. Nesta etapa inicial, a faixa da esquerda ficará interditada de segunda a sexta-feira, prioritariamente das 7h às 18h, permanecendo liberada no período noturno. A obra tem duração prevista de 29 dias restantes (cerca de 30 dias no total), com possibilidade de bloqueios totais pontuais ao longo do período.

Rua Jovina de Oliveira Karan passa a ter sentido duplo no Capão Raso

Para viabilizar o fluxo viário na região durante a construção da Trincheira Vila São Pedro, a Rua Jovina de Oliveira Karan teve seu sentido de circulação alterado para mão dupla desde a última quarta-feira (23). A mudança abrange o trecho entre as ruas Santa Mônica e Marechal Althayr Roszanniy. Pela nova sinalização implantada, a preferência de tráfego no cruzamento pertence aos veículos que transitam pela Rua Marechal Althayr Roszanniy. Agentes de trânsito orientam os motoristas na área.