Rodovias do Paraná têm bloqueios de até 45 min nesta segunda. Fuja do fluxo intenso

As rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) no Paraná apresentam tráfego dentro da normalidade nesta segunda-feira (20), mas alguns trechos exigem atenção dos motoristas por conta de obras e operações de içamento de estruturas. Na Região Metropolitana de Curitiba, o tempo firme também favorece quem vai pegar a estrada, com previsão de sol e temperaturas de até 26°C.

Confira os principais pontos de atenção antes de viajar.

Principais rodovias com obras e bloqueios

PR-151 (Ponta Grossa)

A PR-151 segue com interdições temporárias programadas nos dois sentidos entre os quilômetros 338+737 e 343+910, em Ponta Grossa. As intervenções fazem parte da operação de lançamento das vigas do novo Viaduto da Variante.

Os bloqueios totais podem durar até 45 minutos e estão concentrados principalmente no período noturno, entre 20h e 5h. Ao longo do dia, também podem ocorrer interrupções rápidas e alternadas para a movimentação de carretas envolvidas na obra.

BR-277 (Curitiba – São José dos Pinhais)

Na BR-277, entre Curitiba e São José dos Pinhais, seguem os trabalhos de ampliação da rodovia, que já superaram 50% de execução. As equipes atuam na implantação de terceiras faixas, construção de vias marginais e melhorias em viadutos.

Durante os serviços, os motoristas devem ficar atentos à sinalização implantada pela concessionária EPR Litoral Pioneiro, já que há estreitamentos pontuais de pista e possibilidade de retenções, especialmente nos horários de maior movimento.