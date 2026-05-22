Trânsito no Paraná tem obras, lentidão e sistema Pare e Siga nesta sexta-feira (22)

O trânsito no Paraná apresenta pontos de atenção importantes nesta sexta-feira (22/05), com fluxo intenso em trechos da Região Metropolitana de Curitiba, além de obras, bloqueios parciais e operações pare-e-siga em rodovias federais e estaduais.

Motoristas que utilizam a BR-277 devem redobrar a atenção devido às interdições de faixas e ao aumento do movimento típico de sexta-feira.

Fluxo intenso na BR-277 em Curitiba e São José dos Pinhais

Na BR-277, o trecho do km 84, na entrada do Jardim Botânico, registra fluxo intenso durante a manhã. Apesar do grande número de veículos, o trânsito segue fluindo sem bloqueios totais.

Outro ponto importante é o km 81, em São José dos Pinhais, onde a alça de acesso ao bairro no sentido litoral foi liberada após a conclusão das obras realizadas pela Sanepar.

BR-277 tem faixas interditadas para obras

Ainda na BR-277, há diversos trechos com interdições parciais devido a serviços de manutenção e melhorias na infraestrutura.

Entre os kms 68 e 78, equipes realizam trabalhos no canteiro central, com bloqueio da faixa 1 em ambos os sentidos.

Já entre os kms 68 e 83, o acostamento e a faixa 2 também permanecem interditados nos dois sentidos para obras nas vias marginais e implantação de ciclovia.

Outro ponto de atenção fica no km 26, onde a faixa 1 no sentido Oeste está bloqueada para serviços de fresagem no asfalto.

PR-151 e PR-092 operam em sistema Pare e Siga

Nas rodovias estaduais, motoristas encontram operações de trânsito alternado em trechos com manutenção.

Na PR-151, entre os kms 238 e 240, há bloqueio parcial com sistema pare-e-siga devido às obras na pista.

Situação semelhante ocorre na PR-092, entre os kms 223 e 224, onde serviços de manutenção também obrigam o tráfego a operar em fluxo alternado.

A recomendação é reduzir a velocidade nos trechos em obras, respeitar a sinalização e acompanhar atualizações das concessionárias e órgãos rodoviários antes de iniciar a viagem.