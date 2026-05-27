Trânsito no Paraná tem fluxo intenso de caminhões e obras em Curitiba nesta quarta-feira (27)

O trânsito no Paraná nesta quarta-feira (27/05/2026) apresenta movimento elevado de veículos comerciais e de carga nas principais rodovias federais e estaduais do estado. Apesar de o fluxo de veículos de passeio seguir o padrão comum para dias úteis, motoristas encontram pontos de lentidão e intervenções urbanas, especialmente na Região Metropolitana de Curitiba.

As maiores concentrações de tráfego devem ocorrer nos horários de pico, principalmente em acessos à capital e em rodovias utilizadas para o transporte de cargas.

BR-277 concentra fluxo pesado rumo ao Porto de Paranaguá

Na BR-277, o movimento de caminhões segue intenso em direção ao Porto de Paranaguá.

Motoristas que circulam pela região de Curitiba devem redobrar a atenção no entorno do km 78,100, na pista sentido capital. O trecho passa por intervenções na via marginal da Rua Atílio Piotto devido a obras na rede de abastecimento, o que pode provocar lentidão e mudanças no fluxo ao longo do dia.

BR-376 mantém fluxo intenso de veículos pesados

Na BR-376, o tráfego segue considerado normal, porém com grande circulação de veículos pesados no eixo entre o Paraná e Santa Catarina.

O fluxo mais carregado é registrado principalmente nos horários de maior movimentação logística e transporte de mercadorias.

BR-476 tem trânsito normalizado após interdições

Já na BR-476, o trânsito foi restabelecido após interdições pontuais registradas nos últimos dias para remoção de veículos acidentados na região de Bocaiúva do Sul.

Neste momento, o fluxo segue sem bloqueios relevantes no trecho.

Linha Verde e PR-412 seguem com desvios e lentidão

Em Curitiba, a Linha Verde permanece com tráfego parcialmente desviado na região do viaduto sobre a Avenida Victor Ferreira do Amaral, no bairro Tarumã.

As obras de duplicação do complexo viário continuam provocando lentidão nos horários de pico, principalmente no sentido Norte.

Outro ponto de atenção é a PR-412, em Matinhos, onde o trânsito segue operando com desvios no cruzamento com a Avenida Curitiba devido às obras do novo viaduto e da duplicação em concreto da rodovia.