Trânsito no Paraná: operação especial paralisa BR-369 e acidente gera filas quilométricas na BR-116

A manhã desta terça-feira começou com tempo nublado nas rodovias administradas pela EPR Litoral Pioneiro na Região Metropolitana de Curitiba, litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro. Apesar do clima fechado, as condições de visibilidade seguem consideradas boas nos principais trechos monitorados.

O trânsito no Paraná apresenta pontos de lentidão e operações especiais em rodovias federais importantes, principalmente nos acessos à capital e nas ligações com o litoral e o interior do estado.

BR-369 terá operação Pare e Siga em Cambará

Na BR-369, em Cambará, a concessionária realiza nesta terça-feira uma operação especial para o içamento de vigas utilizadas na construção de um viaduto no km 17,500.

Durante os trabalhos, o fluxo no local opera em sistema pare-e-siga, com equipes orientando os motoristas ao longo do trecho.

BR-277 registra fluxo intenso até o Jardim Botânico

Na BR-277, o movimento é intenso entre Curitiba e São José dos Pinhais.

O sentido capital apresenta lentidão até a região do Jardim Botânico, na altura do km 83,700, devido ao grande volume de veículos nas primeiras horas do dia.

No trecho entre Paranaguá e Ponta Grossa, motoristas também encontram trânsito carregado e pontos de parada próximos a Campo Largo.

Já no sentido interior, o fluxo permanece lento entre Guarapuava e Prudentópolis, com atenção especial para a região da Serra da Esperança.

BR-376 e BR-116 têm retenções e afunilamentos

Na BR-376, o tráfego opera com restrições entre os kms 663 e 672, nas regiões de Tijucas do Sul e Guaratuba.

O trecho segue funcionando em pista simples, o que provoca retenções e lentidão em horários de maior movimento.

Já na BR-116, motoristas enfrentam congestionamento e lentidão por conta de um acidente registrado ao longo da rodovia. As filas chegam a aproximadamente quatro quilômetros.

Rodovias estaduais e acessos urbanos também exigem atenção

Nas rodovias estaduais de acesso ao litoral, como a PR-407, o movimento de veículos aumentou ao longo da manhã, principalmente nos entroncamentos e acessos às cidades litorâneas.

Em Curitiba, os acessos urbanos e a Linha Verde também registram trânsito carregado, reflexo das obras estruturais e bloqueios parciais em andamento na capital.