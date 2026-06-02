Trânsito no Paraná: BR´s-277 e 376 já têm alta no movimento para o Corpus Christi

O movimento nas rodovias do Paraná começa a apresentar aumento gradual nesta terça-feira (02/06) em razão da proximidade do feriado prolongado de Corpus Christi. A Polícia Rodoviária Federal já iniciou a Operação Corpus Christi 2026, reforçando a fiscalização contra excesso de velocidade, ultrapassagens irregulares e embriaguez ao volante.

As concessionárias que administram as rodovias estaduais e federais estimam crescimento entre 20% e 30% no fluxo de veículos ao longo dos próximos dias, principalmente nos acessos ao litoral e às principais rotas de saída de Curitiba.

Principais Rodovias Federais (BRs)

BR-277 (Sentido Litoral e Interior)

A BR-277 apresenta boas condições de tráfego na maior parte do trecho nesta manhã.

O principal ponto de atenção está na região de São José dos Pinhais, onde há lentidão pontual de aproximadamente um quilômetro devido ao deslocamento de uma carga especial de grandes dimensões que segue do Contorno Leste em direção ao Porto de Paranaguá.

Além disso, a EPR Litoral Pioneiro realiza obras de pavimentação e ampliação ao longo da rodovia. Os serviços ocorrem no km 45, com manutenção no sentido Curitiba, e entre os kms 68 e 83, onde seguem as obras de ampliação da rodovia em ambos os sentidos.

BR-376 (Ligação Paraná–Santa Catarina)

Na BR-376, o tráfego segue sem bloqueios ou grandes retenções na Serra de Guaratuba.

A expectativa da concessionária Arteris Litoral Sul é de aumento significativo do fluxo a partir da tarde de quarta-feira (03), com a aproximação do feriado prolongado.

BR-153

A BR-153 também recebe obras nesta terça-feira. Equipes atuam entre os kms 15 e 21 com serviços de ampliação da rodovia nos dois sentidos, exigindo atenção redobrada dos motoristas e possíveis reduções de velocidade.

Rodovias Estaduais (PRs) e Alertas de Obras

PRC-466 (Região de Turvo)

Na PRC-466, entre Turvo e Pitanga, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná mantém o cronograma de obras de duplicação e restauração da pista.

Novas interrupções temporárias e detonações de rochas estão programadas para esta semana entre os kms 195 e 198, podendo provocar bloqueios parciais e filas ao longo do dia.

PR-092 (Wenceslau Braz)

Na PR-092, em Wenceslau Braz, o trânsito já foi totalmente normalizado após uma ocorrência registrada no km 255 durante as primeiras horas da manhã.

PR-508

Outra rodovia com intervenções é a PR-508, onde equipes realizam serviços de fresagem no km 2, em ambos os sentidos, exigindo atenção à sinalização e eventuais interdições de faixa.

PR-508

Outra rodovia com intervenções é a PR-508, onde equipes realizam serviços de fresagem no km 2, em ambos os sentidos, exigindo atenção à sinalização e eventuais interdições de faixa.

Resumo das condições de tráfego

Rodovia Trecho Situação BR-277 São José dos Pinhais ⚠️ Lentidão de cerca de 1 km por carga especial BR-277 Km 45 e km 68 ao 83 🚧 Obras de manutenção e ampliação BR-376 Serra de Guaratuba ✅ Fluxo normal BR-153 Km 15 ao 21 🚧 Obras de ampliação PRC-466 Turvo – Pitanga 🛑 Bloqueios parciais por obras PR-092 Wenceslau Braz ✅ Fluxo normalizado PR-508 Km 2 🚧 Fresagem e interdições de faixa

Ao longo do dia, a concessionária também executa serviços de conservação em todo o trecho sob sua administração, incluindo manutenção de dispositivos de segurança, limpeza de sistemas de drenagem e roçada. As atividades podem causar interdições temporárias de faixas em diferentes rodovias.

Motoristas que precisarem de atendimento médico ou mecânico nas regiões Oeste e Sudoeste podem acionar a EPR Iguaçu pelo telefone 0800 277 0163. Já os usuários das rodovias do Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro contam com o suporte da EPR Litoral Pioneiro pelo telefone 0800 277 0153.