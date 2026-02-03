Trânsito muda no centro de Curitiba para obras na Praça Eufrásio Correia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir do próximo sábado (7/2), o trânsito na região central de Curitiba sofrerá alterações devido ao início das obras de ampliação da estação-tubo e requalificação da Praça Eufrásio Correia. As mudanças fazem parte da nova etapa das obras do Lote 3.2 do BRT Leste/Oeste.

A estação Eufrásio Correia será temporariamente desativada para a execução dos serviços. Para garantir o atendimento aos usuários do transporte coletivo, haverá desvios de linhas de ônibus e mudanças no sentido de circulação de ruas próximas à praça.

As principais alterações incluem:

– Rua Pedro Ivo: Passará a ter sentido único em direção ao Centro, entre a Travessa da Lapa e a Rua Lourenço Pinto, com circulação compartilhada entre veículos particulares e ônibus.

– Avenida Sete de Setembro: A via lenta no sentido rodoferroviária, entre a Desembargador Westphalen e Marechal Floriano Peixoto, será bloqueada para a saída dos ônibus biarticulados da canaleta. Motoristas deverão seguir um desvio sinalizado.

A Superintendência de Trânsito (Setran) disponibilizará agentes no local para orientar motoristas e pedestres. As obras fazem parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, que visa requalificar 20 km de infraestrutura para ônibus na cidade, incluindo a reforma de 34 estações-tubo e cinco terminais.